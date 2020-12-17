Büyükşehir, tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi
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Büyükşehir, tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi

17.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:31
Büyükşehir, tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi

Kent merkezinde işyerleri ile korona virüs vakası bulunan apartmanların ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden Denizli Büyükşehir Belediyesinin dezenfeksiyon ekibi tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda hijyen çalışması yaptı.

Kent merkezinde işyerleri ile korona virüs vakası bulunan apartmanların ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden Denizli Büyükşehir Belediyesinin dezenfeksiyon ekibi tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda hijyen çalışması yaptı.

Korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında, şehrin yoğun olarak kullanılan noktalarında dezenfekte çalışmaları yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda hijyen çalışması yaptı. Sabah erken saatlerde tarihi çarşıya gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde oluşturulan dezenfeksiyon ekibi Kaleiçi Çarşısı'nda bulunan 650 işyerini Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile dezenfekte etti. Esnaf ve vatandaşların memnuniyetle karşıladığı çalışmayı gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tarihi çarşı içerisinde bulunan oturma ve dinlenme alanlarında da hijyen çalışması yaptı.

Vaka bulunan apartmanlarda hijyen çalışması devam ediyor

Pandemi sürecinde korona virüse karşı aldığı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde işyerlerine yönelik başladığı dezenfeksiyon çalışmalarına da devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ayrıca korona virüse vakası bulunan apartman ve binaların ortak kullanım alanlarında da hijyen çalışması gerçekleştiriyor. - DENİZLİ

Büyükşehir, tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi
Büyükşehir, tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi
Büyükşehir, tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi
Büyükşehir, tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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