Büyükşehir su kullanımındaki KDV oranını yüzde 1'e indirdi - Haberler
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Büyükşehir su kullanımındaki KDV oranını yüzde 1'e indirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir su kullanımındaki KDV oranını yüzde 1'e indirdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere tüm abone türlerinde su kullanım bedelinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdi.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere tüm abone türlerinde su kullanım bedelinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti:

"Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin açıkladığı temel gıda maddelerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirim uygulaması talimatı sonrası Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de hemen harekete geçtik. Büyükşehir Belediyemize bağlı Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'müz (ESKİ), mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere tüm abone türlerinde su faturalarında bulunan su kullanım bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e çekti. Bu indirimle birlikte Erzurumlu hemşehrilerimiz bundan böyle su faturalarında sadece yüzde 1'lik bir KDV ödeyecek. Sudaki KDV indirimimiz şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun." - ERZURUM

Büyükşehir su kullanımındaki KDV oranını yüzde 1'e indirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, İnşaat, su, Yerel, Haberler

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