Büyükşehir sporcuları, Kick Boks Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü - Haberler
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Büyükşehir sporcuları, Kick Boks Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

AA, Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Büyükşehir sporcuları, Kick Boks Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katılan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks takımı, 2 altın ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

ORDU (AA) - Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katılan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks takımı, 2 altın ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19-27 Ocak'ta Ordu'da gerçekleştirilen şampiyonada "büyük erkekler" 81 kilogramda Fatih Erma, "büyük bayanlar" 60 kilogramda Ayşe Kaplan altın madalyayı kazandı. Hale Toka ise "büyük bayanlar" 50 kilogram yarışlarını bronz madalyayla tamamladı.

"Gençler" kategorisinde yarışan Elif Azra Bakır ve Emre Sayılı, çeyrek final maçlarında rakiplerine yenilerek şampiyonaya veda etti.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Kick Boks, Türkiye, Ordu, Güncel, Haber

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