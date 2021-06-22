Büyükşehir sporcuları 154 madalyayı Gazi şehre kazandırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, hem ulusal hem de uluslararası arenada 2020 yılından bu yana 154 madalyayı şehre kazandırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, hem ulusal hem de uluslararası arenada 2020 yılından bu yana 154 madalyayı şehre kazandırdı.

"Spor Dostu Gaziantep" anlayışından hareketle çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sportif faaliyetlerde gösterdiği başarılarla dikkat çekiyor. Spor dünyası için en zor yıllardan biri olan 2020 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından hem altyapıya yapılan yatırımlar ve yeni tesislerle Gazi şehri sporuyla yükselen bir değer haline getirirken hem de sporcularının yakaladığı başarılarla ön plana çıktı.

Atletizm, karate, tekvando, halter, güreş, tenis, masa tenisi, yüzme, bisiklet, futbol, badminton ve okçuluk olmak üzere 12 branşta faaliyet gösteren Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları, 2020 sezonundan bu yana düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 154 madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

Büyükşehir sporcuları, 12 branşta düzenlenen organizasyonlarda bir dünya üçüncülüğü, iki uluslararası birincilik, 6 uluslararası ikincilik, 4 uluslararası üçüncülük kazandı. Sporcular, Avrupa'da düzenlenen organizasyonlarda ise iki balkan birinciliği, bir balkan üçüncülüğü, iki Avrupa üçüncülüğü unvanını kazandı. Türkiye'de ise büyük bir başarı yakalayan Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 56 Türkiye birinciliği, 39 Türkiye ikinciliği, 41 Türkiye üçüncülüğü aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı