Büyükşehir sporcu nesiller yetiştiriyor
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Büyükşehir sporcu nesiller yetiştiriyor

Büyükşehir sporcu nesiller yetiştiriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve her yıl binlerce çocuğun ücretsiz ders aldığı Ücretsiz Spor Okulları projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Çocukları ve gençleri spora yönlendirmek amacıyla yapılan "Ücretsiz Spor Okulları" bu yıl da mesaiye devam edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ücretsiz Spor Okulları, 12 ilçede, Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Güreş,Masa Tenisi, Satranç, Voleybol ve Yüzme olmak üzere toplam 9 branşta hizmet veriyor.

YAKLAŞIK 35 BİN ÖĞRENCİ

Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Spor Okulları kapsamında 2020 Mart ayı itibariyle 128 spor tesisinde 180 personel ile 34 bin 933 öğrenciye hizmet verdi. Pandemi dolayısıyla ara verilen dönemlerde de 8 tesis, dijital platform üzerinden; parklar, pazar alanları, okul bahçeleri gibi açık alanlarda 44 eğitmen 2 bin 641 öğrenci katılımı ile devam edildi.

BİLİMSEL VE PEDAGOJİK YAKLAŞIM

Çocukların fiziksel uygunluklarını belirlemek için periyodik olarak yapılan bilimsel test ve ölçümlerle minik sporcuların fiziksel ve performans gelişimleri takip ediliyor. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda minik sporcular uygun antrenman gruplarına veya diğer spor dallarına yönlendiriliyor. Ayrıca dönem içerisinde öğrencilere ve ebeveynlerine yönelik yapılan bilinçlendirici seminerlerle çocuklar ve aileleri doğru bilgilendirme ve sağlıklı olarak yönlendiriliyor.

EVDE KAL SPORSUZ KALMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin önemli yatırımı olan ücretsiz Spor Okulları alanında uzman eğitmen kadrosu, minik sporculara spor tesislerine gelen tüm Kocaelilere en üst seviyede eğitim verebilmek için Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü çatısı altında periyodik olarak kişisel gelişim programlarına katılıyor. Pedagojik formasyon eğitimlerini tamamlayan alanında uzman eğitmenler, sahip oldukları bilgi ve fiziki donanımlarıyla minik sporcuların rekabet edebilecek seviyede olmalarını sağlanıyor. Ücretsiz Spor Okulları antrenörlerinin hazırladığı Evde Kal Sporsuz Kalma Projesiyle Covid-19 ile mücadelede moral motivasyonu yükseltmek ve zinde kalmak için Günlük Spor Egzersizleri 11 bölüm, çocuklara yönelik 4 bölüm, gençlere yönelik 4 bölüm ve 50 yaş üstü için de 5 bölüm video Kocaeli Kılavuz Gençlik youtube kanalında yayınlanmakta.

Kaynak: Bültenler

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