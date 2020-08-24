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Büyükşehir spora ağırlık verecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetimi ile bir araya geldi.

Büyükşehir spora ağırlık verecek
24.08.2020 10:00 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:04

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetimi ile bir araya geldi. Gürkan, spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Bingöl eski Milletvekili Yusuf Coşkun, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile çok sayıda davetli katıldı. Gürkan'a Belediyespor'un faaliyetleri detaylı olarak anlatıldı. Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, "Büyükşehir Belediyespor, hepimizin, Malatya'mızın ortak paydası. 15 branşta çok sayıda başarılı sonuçlar aldık. Yeni sezonda daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Her branşa ağırlık verilecek"

Her durumda sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Belediyespor yönetiminin sporun her alanına ve dalına ağırlık vermelerini istedi. Gürkan, "Belediyesporumuz başarılı bir sezon geçirdi. Voleybol takımımız birinci lige çıktı. Diğer alanlarda Türkiye birincilikleri var. 15 dalda belediye sporumuzun gayretleri var. Yönetimdeki arkadaşlarımız gayet yoğun çalışma içerisindeler. Çalışmalarından dolayı yönetim kurulunu tebrik ediyorum, kutluyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını temenni ediyorum. Yeni sezonda yeni şampiyonluklar beklediğimizi de ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de "Malatya Büyükşehir Belediyespor gençlerimizin kendini ifade edebildiği, spor yapabildiği, yarışmacı sporlarda Malatya'yı hakkıyla temsil etme noktasında kendine yer bulduğu bir platform. Spora, özellikle amatör spora verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü, bizler gençlere önem veriyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtulması noktasında devletimizin verdiği mücadelenin yanı sıra Büyükşehir belediyemiz de çok çeşitli katkılar sunuyor. Bunlardan biri de spor branşlarına vermiş olduğu katkıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bingöl eski Milletvekili Yusuf Coşkun ise, Malatya'nın gençliğine vermiş olduğu önemden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı tebrik ettiklerini belirtti.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da, "Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz, Başkanımız ve yönetiminin önderliğinde başarılara imza atıyor. İnşallah yeni sezonda da yeni başarılara imza atacağına inanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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