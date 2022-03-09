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Spor AŞ'den kadınlara özel tenis turnuvası

AA - Sercan Küçükşahin - Spor
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Spor AŞ'den kadınlara özel tenis turnuvası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından kadınlara özel tenis turnuvası düzenlendi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından kadınlara özel tenis turnuvası düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara özel etkinlik ve aktivitelere imza attı.

Bu kapsamda Spor AŞ tarafından Büyükşehir Belediyesi Kapalı Tenis Kortu'nda gerçekleştirilen turnuvada birinci Büşra Şengül, ikinci Sıla Akyol, üçüncü Adeviye İnce ve dördüncü Tuğçe Bal oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve kupa takdim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da dereceye giren kadınları tebrik ederek, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Spor AŞ'den kadınlara özel tenis turnuvası

Spor AŞ'den kadınlara özel tenis turnuvası

Spor AŞ'den kadınlara özel tenis turnuvası

Spor AŞ'den kadınlara özel tenis turnuvası

Spor AŞ'den kadınlara özel tenis turnuvası

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Tenis, Mart, Spor, Haberler

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