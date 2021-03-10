Büyükşehir Sosyal Tesisleri yeniden açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ AŞ. tarafından işletilen Düden Balık Çarşısı kontrollü normalleşmeyle birlikte yeniden açıldı. Kapalı kaldığı süre içerisinde bir dizi tadilat geçiren Düden Balık Çarşısı yeni yüzüyle Antalyalıları bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Antalyalıları uygun fiyatlı ve kaliteli deniz ürünleriyle buluşturduğu Düden Balık Çarşısı, kontrollü normalleşme çerçevesinde pandemi kurallarına uygun olarak yeniden hizmet vermeye başladı.

"Alaçatı konsepti"

Korona virüs önlemleri kapsamında hizmetine ara verdiği sürede yoğun bir tadilat süreci geçiren balık çarşısının bir bölümünde Alaçatı konsepti oluşturdu. Mavi beyazın göz alıcı birlikteliğinin kullanıldığı Düden Balık Çarşısı'na gelen misafirler hijyen kurallarının en üst seviyede tutulduğu, ferah bir ortamda lezzetli deniz ürünlerini tüketebilecek.

"11.00-19.00 arası açık"

Pandemi önlemleri kapsamında 3 aydır kapalı olan sosyal tesis 8 Mart'ta tekrar misafirlerine kapılarını açtı. Balık çarşısı, pandemi kuralları kapsamında yüzde 50 kapasite ile sabah 11.00 ile akşam 19.00 arası hizmet veriyor. Öte yandan Atatürk Parkı içinde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Sosyal Tesisi de sabah 09.00 akşam 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı