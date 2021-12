Trabzon Büyükşehir Belediyesi yardım çalışmalarını sürdürüyor

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 2021'de gencinden yaşlısına, özel gereksinimli bireylerden öğrencilere destek faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "gönül belediyeciliği" anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun sosyal belediyeciliğe önem vererek, 2021 yılında da hemşehrilerinin yanında olduğu belirtildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yıl içerisinde Trabzon sınırları içerisinde yaşayan 4 bin 938 dezavantajlı aileye Kart 61 yardımı yapıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların her ay düzenli olarak diledikleri marketlerden alışverişlerini kolayca yaptıkları kaydedildi.

Her ay 280 dezavantajlı ailenin su faturalarının 15 metreküp kadarının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığına işaret edilen açıklamada, "Dezavantajlı bireylere günde 1 öğün kahvaltı ve 1 öğün sıcak yemek verilmekte olup, 116 aile, toplamda ise 184 kişiye her gün sıcak yemek verilmektedir. 250 dezavantajlı aileye her ay evde temizlik hizmeti verilmektedir. 80 dezavantajlı vatandaşımız ise yüz yüze görüşme ve danışmanlık hizmeti almıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ramazan ayı içerisinde 7 bin 532 aileye içerisinde 250 lira bulunan Gıda Kartı yardımı yapıldığı, ayrıca 2 bin 255 esnafa da içerisinde 500 lira bulunan Gıda Kartı yardımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Engelli Araç Atölyesi'nde de 468 engellinin manuel ve akülü aracının tamir edildiği belirtilen açıklamada, ayrıca 90 kişiye akülü ve 30 kişiye de manuel engelli araç teslimi yapıldığı, Engelsiz Yaşam Akademisinde de özel gereksinimli öğrencilere müzik, resim, el sanatları, spor, fitness, kumaş ve ahşap boyama, dikiş, ayrıca günlük sosyal hayattaki becerileri kazanmaları için eğitimler verildiği belirtildi.

Açıklamada, YADES Projesi kapsamında her ay 3'er kez olmak üzere 280 vatandaşa kişisel bakım hizmeti verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"9 ay boyunca toplamda 1120 kişinin kişisel bakımı yapılmaktadır. Proje kapsamında 96 aileye haftada 2 kez olmak üzere psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Sosyal Yardım Birimimiz tarafından hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle 1186 aileye 10 bin 194 parça kıyafet, 540 aileye 1566 çift ayakkabı yardımı yapıldı. 21 aileye 604 parça bebek ürünü teslim edildi. 7 aileye 45 oyuncak dağıtımı yapıldı. 174 aileye 47 bin 600 liralık giyim çeki verildi. 246 aileye 58 bin 150 liralık gıda çeki verildi. 62 aileye 616 eşya dağıtımı yapıldı. 22 aileye 476 tekstil-züccaciye dağıtımı gerçekleştirildi. 99 aileye 99 soba dağıtıldı. 145 aileye kömür yardımı yapıldı. 52 aileye 260 kilogram et dağıtımı yapıldı. 4 ailenin ev tadilatı gerçekleştirildi."

22 öğrenciye burs, 680 öğrenciye 14 bin 960 parça kırtasiye, 117 öğrenciye de 117 tablet dağıtıldığı belirtilen açıklamada, Üniversite Hazırlık Kursuna katılan 505 öğrenciye 55 öğretmenin eğitim verdiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, önce insan anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsan odaklı projelerle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemek, öncelikli çalışmalarımız arasında yer almaktadır. Sosyal belediyeciliğe verdiğimiz önem dolayısıyla yaşlılar, gençler, çocuklar ve özel gereksinimli bireylerle ilgili faaliyetlerimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz. Zor durumda ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza destek olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."