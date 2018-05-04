Büyükşehir Sorunsuz Ulaşım İçin Çalışıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde yürüttüğü yol yapım ve onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken aynı zamanda mevcut yollar üzerine durma ve duraklama için cepler ekleyerek trafiğin ve sürücülerin güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

İlçelerin ihtiyaçlarına göre çalışmalarını planlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'da yürüttüğü çalışmalarda Bergama Caddesi'nde yapılan asfalt çalışması ile yol üzerinde belirlenen noktalara cepler yaparak, vatandaşların hizmetine sundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarda yol trafiği ve sürücülerin güvenliği sağlandı. Yolların belirlenen noktalarına yapılan cepler ve duraklar ile istenmeyen durumlarda araçların durma ve duraklama yapabilmeleri amacıyla hazırlanan cepler vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.