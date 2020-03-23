Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmuyor
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Eskişehir, Güncel

Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmuyor

Korona Virüs ile Mücadele Eylem Planı kapsamında birçok önlem alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan vatandaşlara 'Evde Kalın' çağrısı yaparken bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmuyor.

23.03.2020 08:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:29
Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmuyor

Sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayan duyarlı kafe ve restoranların salgın hastalık riskine karşı kapanması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi de mama desteğini arttırdı.

Büyükşehir Belediyesi korana virüs salgınına karşı yeni önlemler alarak etkin mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Mart ayı başında Korona Virüs ile Mücadele Eylem Planını harekete geçiren ve birçok önlem alan Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanların gıda ihtiyaçlarını karşılayan kafe ve restoranların kapanması nedeniyle sokak canlarına yönelik mama desteğini arttırdı. Sokak hayvanlarının yoğunlukla yaşadığı cadde ve bulvarlarda Park ve Bahçeler ekiplerince düzenli olarak mama desteği sağlandığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Eskişehir Kent Konseyi'nin de bu alanda hayvanlara destek olduğunu ifade ettiler. Vatandaşların da kuru mamalar ile sokak hayvanlarına destek olabileceğini ifade eden yetkililer, bu süreçte yalnızca vatandaşların değil hayvan sağlığının da büyük önem taşıdığını, bu yüzden hayvanlara yemek yerine kuru mama verilmesi konusunda vatandaşların duyarlı olmasını istediler.

Kaynak: Bültenler

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