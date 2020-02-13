Büyükşehir, sokak hayvanlarını unutmadı

13.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:38

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gazi şehirde devam eden kar yağışında sokak hayvanlarının beslenmesi için kolları sıvadı. Soğuk kış koşullarında besin sıkıntısının önüne geçmek amacıyla hayvanlara yem desteği sağladı. Şehri kaplayan karla mücadelede eden büyükşehir ekipleri, sokak hayvanları için de çalışmalarını hızlandırdı.20'si büyük alanlarda, 120'si parklarda olmak üzere 140 bölgede bulunan beslenme noktasına sürekli olarak yem bırakan ekipler, soğuk havalarda hayvanların ısınabilmesi için besin değeri yüksek kuru mamalar ve vitamin karışımı hazırladılar. Ekipler, parklarda ve muhtelif alanlara güvercinlerin beslenebilmesi için de buğday ve yem yerleştirdiler.

Soğuk havada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları içinde çalışmalar sürdüren büyükşehir ekipleri, şehrin dışındaki belirlenen alanlara etçil yaban hayvanlar için et, otçul hayvanlar için de besin değeri yüksek yemler konuldu. Hayvan barınağı ekipleri ayrıca tespit edilen bakıma muhtaç ve soğuğa karşı dayanamayacak sokak hayvanlarını barınağa götürerek bakım ve tedavilerini yaptı.

Kaynak: Bültenler