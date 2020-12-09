Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi
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Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi

09.12.2020 12:52 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:56
Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber şehirde çalışmaları sıklaştırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber şehirde çalışmaları sıklaştırdı. Hafta sonu trafik akışının yoğun yaşandığı ana arterler olmak üzere 21 noktada asfalt bakımı gerçekleştirdi, altyapı ve asfaltlaması tamamlanan yerlerde kaldırım çalışmalarını tamamlandı.

Korona virüs salgınına karşı verilen ulusal mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda uygulamaya konulan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağında çalışmalarını hızlandıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğu nedeniyle çalışma yürütmede sıkıntı yaşanan ana arterlerde asfaltlama ve tadilat çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı döneminde kent genelinde 21 noktada asfalt ve bakım onarımı gerçekleştirdi. Öte yandan büyükşehir ekipleri Fevzi Çakmak Bulvarı, Beykent 4 Nolu Cadde, Şehirgösteren ve Burak Mahallesi mevkiinde yapımı tamamlanan yol ve altyapı çalışmaları sonrası kaldırımların düzenlemesini yaptı. 15 yeni imar yolunun açılma işlemini sürdürüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ayrıca Havaalanı yolunu KÜSGET Sanayi Sitesi'ne bağlayan yeni imar yolu açma çalışmaları yerinde inceledi. 3 kilometrelik, 30 metre genişliğinde olan ve 2 köprünün de içinde bulunduğu yolla beraber şehir merkeziyle üretim merkezinin arasında yeni bir alternatif oluşacak. Yol ile mevcut bağlantılarda yaşanan yoğunluğun engellemesi amaçlanırken seyahat süresini düşürecek.

"Sokağa çıkma kısıtlamasında rahat çalışıyoruz"

Konu hakkında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemiden dolayı vatandaşlar evdeyken teknik ekiplerin çalışmalara devam ettiğini vurgulayarak, "Pandemi de şehri bir şantiyeye dönüştürdük. Yapılması gereken altı yapı ve üst yapı çalışmaları ilgili kuruluşlarıyla beraber birimlerimizle bu süreci değerlendirip kullandık. Bir sanayi şehriyiz herkes bizi organize sanayi ile bilir ayrıca biz küçük sanayi şehriyiz. Organize Sanayi oluşturan altyapı yaklaşık 100 yıllık geçmişi olan küçük sanayi. Bu bulunduğumuz hatta ise küçük sanayiyi şehre bağlayıp iki köprü yaparak yaklaşık yaklaşık 30 kilometrelik hattı açacak, dolaşmadan çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımız şehre gelecek. Ana güzergah yapmak için arkadaşlarımız imar, ulaşım ve fen işleri olarak alana girdi bu köprü tamamlandı. Altyapı kuruluşlarının hızlı bir şekilde işlerini tamamlayıp çıkmalarını bekliyoruz. Aralık ayında altyapı kuruluşlarının çalışmaları bitince Fen İşleri Daire Başkanlığı burayı hızlı bir şekilde asfaltlayacak. Küçük sanayi çok hızlı bir şekilde şehre bağlayacağız. Esnafımız bütün gün dolaşarak gidip gelmekten kurtulacak, hızlı bir şekilde seyahat edecek. Vatandaşlarımızın hem zamanını harcamalarını engelleyecek hem de araçlarından çıkan çevreye zararlı gazların salınımını azaltacağız. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde şehri şantiyeye çevirerek yoğunluktan dolayı girmesi zor alanlarda rahatça çalışıyor, bu işleri bitirerek çıkıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi
Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi
Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi
Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi
Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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