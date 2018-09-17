Büyükşehir Sıfır Atık İçin Mücadele Ediyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geliştirip ülke geneline yaydıkları Sıfır Atık Projesi uygulamasında pilot kurum seçilen Samsun Büyük Belediyesi, uygulamaya yönelik adımlarını sürdürüyor.

Proje kapsamında kuruma bağlı birimlere ayrıştırma konteynerleri koyan ve düzenli olarak takibini yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi gelinen noktanın değerlendirilmesi ve sonraki adımların planlanması için belediye personelinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Proje ile ilgili sunumun yapıldığı ve konunun öneminin bir kez daha vurgulandığı toplantıda konu ile ilgili toplumsan bilinç oluşturulmasının önemi vurgulandı.

İsrafın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan Sıfır Atık Projesi, hızla büyüyor. Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ederek geçen yıl ülke geneline yayılan projede Samsun genelinde Büyükşehir Belediyesi öncülük ediyor.

Geri dönüşümde atıkların nasıl ayrıştırılarak biriktirileceğini gösteren ve ayrıntılı bilgilerle farkındalık oluşturan mini atık konteynerleri Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in desteği ile kuruma bağlı tüm birimlere yerleştirildi. Belediye personeli, ayrıştırma konteynerine cam, kağıt, plastik ve metal atıklar ile geri dönüştürülemeyen evsel ve organik atıkları, ayırarak biriktiriyor.

Sıfır Atık Projesi'ne büyük önem verdiklerinin belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Mevcut şartlarla atıklarla mücadele etmek mümkün değil. Atıklarımızı ayrıştırarak biriktirirsek, doğaya geri dönüşlerde o kadar başarılı oluyor. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde ve himayesinde devam eden bu projenin ülkemiz için son derece önemli olduğunu ve hem ekonomimiz hem de çevre kirliliği açısından çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Biz Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak projenin başından bugüne kadar planlı ve sistematik bir çalışma programı ile katkımızı artırarak sürdürüyoruz. Bilgilendirme levhalarımızla, masa üstü broşürlerimizle, afiş ve billboardlardaki reklam ve tanıtımlarla da projemizi anlatmaya ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN