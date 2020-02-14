Büyükşehir sessiz dostlara sahip çıkıyor

14.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:34

Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, havaların soğumasıyla birlikte yaşam alanları daralan, kırsal bölgelerde yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çare olmaya devam ediyor.

Sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçmek isteyen Büyükşehir ekipleri, kırsalda yaşayan can dostlara mama vererek sokak hayvanlarına sahip çıkılması konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: Bültenler