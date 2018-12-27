Büyükşehir Şehrin Yeraltı Zenginliklerini Gün Yüzüne Çıkarttı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kent ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren yeni bir projeye daha start verdi.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşların katılımıyla oluşturulan projede iki ayda 30 çeşit mermer traverten türü yapı ve yüzey kaplama taşı, beş metalik, yedi ametalik olmak üzere cevherleşme sahalarıyla birlikte toplamda 68 çeşit yeraltı maden zenginliği tespit edildi. Erzurum Yöresi Yeraltı Zenginlikleri Projesi kapsamında konferans düzenlendi, değerli maden ürünleri sergilendi. Tanıtım, üretim ve pazarlama aşamasından oluşan proje hakkında bilgi veren Dr. Volkan Çil, Tarih Araştırmacısı ve Koordinatör Oğuzhan Türk ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, katkılarından ötürü Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. Erzurum Vali Yardımcısı Ünal Coşkun da, söz konusu projenin hayata geçmesiyle kent ekonomisinin büyüyeceğini ifade etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Erzurum; yeraltı ve yerüstü zenginliklerini bünyesinde barındıran kadim bir şehirdir. Hatırlanacağı üzere ilimiz için her fırsatta 'Kadim kent, işlenmeyi bekleyen bir elmas gibidir' deriz. Bizatihi ifade ettiğim bu sözün bugün de doğru olduğunu görmek beni çok mutlu etti" dedi.

"MADEN YATAKLARI TEK TEK TESPİT EDİLDİ"

"Erzurum yöresi yer altı zenginlikleri bilgilendirme ve tanıtım etkinlikleri çalışması kapsamında ilimizin yarı değerli-değerli süs taşları, maden ve cevherleşmeleri, mermer traverten türü yapı ve yüzey kaplama taşlarını araştırdık" diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Yaptığımız araştırmada Erzurum yöresine ait 30 çeşit mermer traverten türü yapı ve yüzey kaplama taşı, beş metalik, yedi ametalik olmak üzere cevherleşme sahalarıyla birlikte toplamda 68 çeşit yeraltı maden zenginliğimizin envanterini oluşturduk. Şehrimizin elinde bulunan bu zenginliklerini değerlendirerek yöre ekonomisine katma değer sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Etkinliklerin ilk aşamasını bugünkü bilgilendirme ve tanıtım etkinlikleri kapsamında sunulacak olan sergi ve konferanslar oluşturmaktadır. Buradaki amaç toplumumuzun beyaz sayfası olan liseli gençlerden başlayarak yeraltı zenginliklerimiz hakkında toplumsal bir farkındalık ve bir bilinç oluşturmaktır. Böylece üniversiteli gençlerimizin yöresel imkanlarını bilerek şehrimizin geleceği için buna uygun jeoloji ve Maden Mühendislikleri gibi bölümleri de tercihlerinde düşünmelerini sağlamaktır."

"MİLLİ EKONOMİMİZE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Başkan Sekmen, projenin getirileriyle ilgili bilgi de verdi. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz bu projede şehrimizdeki atıl iş gücünü harekete geçirerek yeraltı zenginliklerimizin işlenmesine yönelik yatırımlar ile yerli ve milli üretim atölyeleri ve meslek edindirme kurslarını Erzurum'da hayata geçireceğiz. Şuan bu salonda gördüğünüz bu zenginliklerimizi milli ekonomimize katma değer olarak kazandıracağız. Ayrıca buradan da bir müjde vermek istiyorum Erzurum'da bir Maden Müzesi açacağız." Konuşmaların ardından yeraltından çıkarılan madenler davetler ve basın mensuplarına anlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA