Büyükşehir 'Şehrimize Birlikte Sahip Çıkalım' sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor

07.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:26

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı "Şehrimize Birlikte Sahip Çıkalım" sloganıyla yürüttükleri çalışmalarda dilenciliği bitirmenin en etkili yolu ihtiyaç sahiplerini ilgili kuruluşlara yönlendirmenin olduğunu belirtti.



Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı "Şehrimize Birlikte Sahip Çıkalım" sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan bilgilendirme broşürü zabıtalar tarafından vatandaşlara ve esnaflara dağıtılıyor. Konuyla ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sektör haline getirilen dilencilik ancak halkımızın duyarlılığıyla ortadan kaldırılabilir. Dilenciliği bitirmenin en etkili yolu ihtiyaç sahiplerini ilgili kuruluşlara yönlendirmektir" denildi.



Açıklamanın devamında, "Büyükşehir Belediye Zabıtası, Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanlarındaki caddeler üzerinde, ilçe belediyeleri ise sorumluluk alanlarında denetimlerine 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam etmektedir. Şehrimizin cedde, sokak ve kavşaklarında dini ve vicdani duyguları istismar ederek dilenmeyi meslek edinen kişi ve kuruluşlara vatandaşlarımızın itibar etmemesini ve bağış yapılan her dilenci karşımıza yeni dilenciler çıkarıp, çocuk ve engelli istismarını arttıracağını belirterek bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Şehrimizin huzuru için çalışmaya ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi ifade ederek dilenciliği bitirmenin yolunu para vermemek, ihtiyaç sahiplerini ilgili kuruluşlara yönlendirmek olduğunu bir kez daha belirtiriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA