Büyükşehir, şehri çiçek bahçesine çevirdi
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Büyükşehir, şehri çiçek bahçesine çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Büyükşehir, şehri çiçek bahçesine çevirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilkbaharın yüzünü göstermesiyle şehrin en işlek caddelerini rengarenk çiçeklere donatmaya başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilkbaharın yüzünü göstermesiyle şehrin en işlek caddelerini rengarenk çiçeklere donatmaya başladı. Şehrin merkezine dikilen lale, sümbülün yanı sıra çiçek şelaleleri ve saksı menekşeler ile şehir merkezi adeta çiçek bahçesine döndü.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, ilkbahar mevsiminin gelişiyle park ve bahçelerde çiçeklendirme çalışmasına hız verdi.

LALE, SÜMBÜL, MENEKŞE

Çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Meydanı refüjler, İstasyon Caddesi, Kurşunlu, Mimarsinan, Emirgan, Tuna Parkları, Hunat ve çevresi, Seyyid Burhanettin Türbesi ve çevresi, yeni adliye önü potlar, Yoğunburç gibi kentin birçok noktasında 320 bin lale, 185 bin armeniacum isimli üzüm sümbülü ve 12 bin adet sümbül dikimi gerçekleştirildi.

ŞEHİR, ÇİÇEK ŞELALERİ VE SAKSI MENEKŞELER İLE AYRI BİR GÜZELLİĞE BÜRÜNDÜ

Bunların yanı sıra ekipler, havaalanı yolu şelaleler alanına 7 bin 200 adet saksılı menekşe, Sanayi Odası küre çiçeklikler alanına 6 bin 495 adet saksılı menekşe, Erciyes Üniversitesi kavşak modüler çiçeklik alanına 3 bin 450 adet saksılı menekşe, Melikgazi Belediyesi-Gültepe Parkı arası küre çiçeklikler alanına 2 bin 100 adet saksılı menekşe ve Havaikmal çevresi çiçeklikler alanına 250 bin menekşe diktiler.

Şehrin daha güzel bir görünüme sahip olması için çalışmalarına devam eden ekipler, saat kulesi altına 2 bin 304, Atatürk heykel altına 9 bin 600, Valilik ve tören alanı ağaç altlarına 10 bin 800 ve Kale önü ağaç altlarına 2 bin 400 adet menekşe dikimi olmak üzere toplam 25 bin 104 adet menekşeyi ağaç altlarına ve tarihi mekanların çevresine dikti.

BÜYÜKŞEHİR'İN KENDİ ÜRETİMİ LALELER DE DİKİLDİ

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin kendi üretimi olan lalelerden 150 bin adet de Seyid Burhanettin Hazretleri Türbesi Mezarlığı ve çevresine dikildi.

KAYSERİ ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNDÜ

Büyükşehir ekiplerinin ana arter, parklar ve yeşil alanlarda çiçek dikimi çalışmalarının yanı sıra ağaçların da çiçek açmasıyla şehir ayrı bir güzelliğe bürünürken, şehir merkezi adeta çiçek bahçesine döndü. - KAYSERİ

Büyükşehir, şehri çiçek bahçesine çevirdi
Büyükşehir, şehri çiçek bahçesine çevirdi
Büyükşehir, şehri çiçek bahçesine çevirdi
Büyükşehir, şehri çiçek bahçesine çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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