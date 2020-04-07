Büyükşehir şantiyelerde personele eğitim veriyor Korona Virüs ile Mücadele Eylem Planını kararlılıkla uygulayan ve salgının yayılmasını önlemek için önlemler alan Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde bulunan ek hizmet binalarındaki personele Covid-19 salgını hakkında eğitim vermeye devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda bulunan ek hizmet binalarında, şantiyelerde ve iş sahalarında bulunan personeli için iş güvenliği uzmanları tarafından Covid-19 salgını hakkında bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda zorunlu kamu hizmeti kapsamında asgari sayıda çalışanın bulunduğu Mihalgazi, Bozan, Mihalıççık, Sivrihisar, Hamidiye, Seyitgazi ve Akpınar şantiyelerinde eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitimler sırasında sosyal mesafenin korunması konusuna özen gösterildi. Eğitimlerin tüm ilçelerdeki Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binalarında gerçekleştirileceğini belirten yetkililer, ayrıca bu yerlerin dezenfeksiyonlarının da yapıldığını açıkladılar.

Kaynak: Bültenler