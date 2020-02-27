Büyükşehir sanat ekibi, Bozyazı'daki Atatürk siluetini yeniledi

27.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:52

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan sanat ekibi, Bozyazı ilçesi Paşabeleni Tepesinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde bulunan "Atam İzindeyiz" yazısının yer aldığı Atatürk siluetini yeniledi.



Mevsim koşullarının da etkisiyle zamanla levhasında bozulmalar meydana gelen "Atam İzindeyiz" yazısının da yer aldığı Atatürk siluetinin bakımını yapan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının sanat ekibi, küflenen levhayı temizleyerek boyadı ve restorasyon çalışması gerçekleştirdi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Mersin'in daha estetik bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdüren, 2 heykeltıraş, bir ressam ve bir yardımcı personelden oluşan sanat ekibinin, ilçelerle birlikte tüm kent genelinde çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA