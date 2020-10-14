Büyükşehir Sakız ağaçlarını toprakla buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydınlı üreticilere hizmet vermek üzere hayata geçirilen "Aydın Çiftçi Merkezi"nde alternatif tarım ürünlerinin dikimlerine ve üretimlerine devam ediliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydınlı üreticilere hizmet vermek üzere hayata geçirilen "Aydın Çiftçi Merkezi"nde alternatif tarım ürünlerinin dikimlerine ve üretimlerine devam ediliyor. Geçen günlerde kuşkonmazların deneme dikimi yapılan merkezde bu kez de sakız ağacı dikimi yapıldı. Önümüzdeki yıldan itibaren ürün alınmaya başlanması planlanan sakız ağaçlarından elde edilen fideler Aydınlı üreticilere dağıtılacak.

Aydın'da üretilegelen tarım ürünlerinin yanında alternatif ve ekonomik değeri yüksek yeni tarım ürünlerinin deneme dikimlerinin yapıldığı "Aydın Çiftçi Merkezi", Türkiye'de az olan ve özellikle Kuşadası ile Didim iklimine uygun sakız ağaçlarına da ev sahipliği yapmaya başladı. Ekonomik değeri de oldukça yüksek olan sakız ağaçlarından üretilen fideler, önümüzdeki yıllarda çoğaltılarak Aydınlı üreticilere dağıtılacak. Merkezde sakız ağacı yetiştirmek isteyen çiftçilere uygulamalı olarak ağacın bakımıyla ilgili bilgiler de verilecek.

Çiftçi Merkezi'nde bu yıl Ata Tohumlarından üretilen sebzeler, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Halk Ege Et marketlerinde Aydınlılarla ve İzmirlilerle buluşturulmuştu.

Başkan Çerçioğlu, "Aydın tarımını daha da ileriye taşıyacağız"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlı çiftçilere hizmet vermek için hayata geçirdikleri "Aydın Çiftçi Merkezi"nde Aydın'ın geleneksel ürünlerinin yanı sıra alternatif tarım ürünlerine de yer vereceklerini hatırlattı. Başkan Çerçioğlu, amaçlarının Aydın'ın Türkiye tarımındaki yerini ürünleri çeşitlendirerek daha da yükseğe çıkarmak olduğunun altını çizdi. Başkan Çerçioğlu, Türkiye'de kaybolmaya yüz tutmuş önemli bir değeri daha korumayı ve üretime kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Damla sakızı"

6 bin yıldır bölgemizde varlığını sürdürdüğü bilinen sakız ağacından elde edilen reçinenin antiseptik özelliğinin, neolitik dönemde ağız enfeksiyonları tedavisi için kullanıldığı düşünülmektedir. Birçok dilde sakız anlamına gelen "mastic" (çiğnemek) kelimesinin Ege'de uzun süre hüküm süren Fenikelilerin dilinden türediği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 3 bin yıldır başta tıp olmak üzere birçok alanda kullanılan sakız; çanak, çömlek ve ok başlarının onarımında tutkal olarak da kullanılmıştır.

Sakız ağacının gövde ve dallarından alınan yarı saydam reçinenin insan sağlığına yararlarının anlatıldığı ilk eserin MS I. yüzyılda Yunanlı botanikçi ve hekim Dioscorides'in "De Materia Medica" (Medikal Maddeler) adlı eseri olduğu düşünülüyor. Damla sakızı, bitkiden elde edildiği haliyle sakız (çiklet) olarak çiğnenebilir, bununla ilgili bir sanayi de gelişmiştir. Damla sakızı ilaç sanayisinde, kozmetikte, boya yapımında, reçel ve dondurma yapımında ayrıca alkollü ve alkolsüz içecek yapımında da kullanılan değerli bir üründür. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı