Büyükşehir, sakinleşen caddelerde çalışmalara başlıyor
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Fatma Şahin, Karşıyaka, Gaziantep, Güncel

Büyükşehir, sakinleşen caddelerde çalışmalara başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her Cuma günü yaptığı "Halk Günü" buluşmalarına korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dijital ortamdan devam ediyor.

17.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:35
Büyükşehir, sakinleşen caddelerde çalışmalara başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her Cuma günü yaptığı "Halk Günü" buluşmalarına korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dijital ortamdan devam ediyor. Halkın sorularını cevaplayan Başkan Şahin, yeni alt ve üst yapı çalışmalarının müjdesini verdi.

Dünya'yı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüse karşı verilen mücadele devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tedbirler kapsamında her Cuma günü yaptığı "Halk Günü" buluşmalarına belediye ve kendi şahsi sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarla devam ediyor. Başkan Fatma Şahin, vatandaşın salgın günlerinde merak ettiklerini yanıtlıyor, sorunlarını dinliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan icraatları canlı yayında anlatan Şahin, yeni müjdeleri verdi. Vatandaşın "Evde Kal" çağrısıyla boşalan cadde ve sokaklarda alt ve üstyapı güçlendirme ve yenileme çalışmalarına girişileceğini, büyük işler yapılacağını belirtti. Karagöz Caddesi'nin trafiğe kapanmasını fırsata çevrilerek çöken kilit taşlarının kısa zamanda düzeltilecek. Öte yandan D-400 Karayolu (İpek Yolu) üzerinde bulunan araç trafiği yoğunluğundan dolayı daha öncesinde genişletilemeyen Karşıyaka Tüneli'nin genişletme çalışmalarının ve yine aynı yol üzerinde Gaziray hattının geçiş aksı için trafiğin sakinliğini fırsat bilinerek kısa sürede başlanılarak tamamlanacak.

Şahin: "Yaşanan zor günleri halka hizmet için değerlendiriyoruz"

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, İnönü Caddesi'nde başlanılan çalışmaları hatırlatarak, "Yaşanan zor günleri halka hizmet için değerlendiriyoruz. Karagöz, Elmacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı'na giden önemli bir aks, kültür yolu. Başkan olduğumda ilk yaptığımız iş buradaki kilit taşlarını düzenlemek oldu. 7 yıl sonra sürekli üzerinden vasıta gidince belirli noktalarda yeniden çöküşler yaşandı. Önümüzdeki hafta bu çöküntü olan yerleri düzelteceğiz. Belirli saatlerde trafiğe kapalı olduğu için bu fırsatı değerlendirerek kilit taşlarını yeniden döşeyeceğiz. Gaziray hattında D-400'ün altından geçen önemli bir aks var. Burayı kapatınca bütün şehir kitleniyor. Organize Sanayi ile Küçük Sanayi arasındaki bir hat. Bu yüzden bu günlerde yaşanan sakinliği fırsat bilerek ilk önce bir by-pass yolu oluşturduk. O yoldan geçmek zorunda olanlara yeni bir paralel yol açtık. Gaziray'ın üstlenici firması da hem işçi sağlığını hem de sosyal mesafeyi koruyor. İkinci hat ise Karşıyaka Tüneli denilen uzun süredir orada bulunan bir geçiş noktası. Buradaki genişletme çalışmalarını da hızlı bir şekilde halletmek zorundaydık. Orada da büyük sıkışmalar yaşanıyor. Bunu da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile çalışarak ilgili paralel yolunu açıp, 1 ay içerisinde orayı da tamamlanacağız. Bu yol Karşıyaka için çok önem arz ediyor. Bunun için hızlı bir şekilde tamamlama arzusundayız. Bu krizin fırsatlarından karayolu ve altyapı olarak bir an önce yapılması gereken ama yoğunluktan yapılamayan yerleri tamamlamaya çalışıyoruz. Sultana Hastanesi'nin olduğu aksın hem altyapı hem de üst yapısında bir sıkıntı mevcuttu. 3 haftalık altyapı çalışmasını tamamladık ve asfaltlamasıyla üst yapısını yaptık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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