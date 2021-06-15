Büyükşehir, Sakatlar Derneği'ne yeni hizmet binası yapacak
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Büyükşehir, Sakatlar Derneği'ne yeni hizmet binası yapacak

Büyükşehir, Sakatlar Derneği'ne yeni hizmet binası yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'ne Adnan Kahveci Parkı içerisine yeni hizmet binası yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'ne Adnan Kahveci Parkı içerisine yeni hizmet binası yapacak. Başkan Mustafa Demir, "Kalıcı ve tüm sosyal aktivitelerini yapabilecekleri güzel bir mekan inşa edeceğiz" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'ne yeni hizmet binası yapacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atatürk Kültür Merkezi yanındaki Kültür Park içerisindeki alana 'İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi' inşa edileceğini ifade etti. Buranın bir aktarma merkezi olacağını dile getiren Başkan Demir, Sakatlar Derneği hizmet binasını da Adnan Kahveci Parkı içerisine taşıyacaklarını söyledi.

İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'nin aktarma merkezi olacağını hiçbir şekilde konaklama olmayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Demir,;"Adnan Kahveci Parkı buraya yakın. Güzel ve korunaklı, güvenli çok şık bir alan. Ağaçların içerisinde geniş bir alanı var. En güzel bir komplekse sahip olacaklar. Orada her türlü faaliyetlerini, sosyal, kültürel, eğitim çalışmalarını yapabilecekler. Biz de orada sizinle sık sık bir araya geleceğiz. Diğer tüm engelli vatandaşlarımızla ilgili de orada belli toplantılar, programları da birlikte yapacağız. Samsun'da biliyorsunuz nüfusumuzun yüzde 12'si engelli. Ama hepimiz engelli olmaya adayız. Onun için biz bu konu ile ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi 7'den 70'e bütün insanlarımızın hayatına dokunma noktasında çok önemli vizyoner projeleri yürütüyoruz. Hayriye Hanım başkanım ve ekibi ile beraber geçmişte de çok güzel projelere imza attık. Şimdi bunları çok güzel bir yere bu gördüğünüz projede kavuşturuyoruz bunları. Tüm Samsun'daki engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bizim bu hizmetimiz de kalıcı bir hizmet olacak. Bir daha da yerleri değişmeyecek" diye konuştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu ise "Mevcut yerimiz İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi olacak. Başkanımız Adnan Kahveci Parkı içerisine bizlere çok güzel bir yer tahsis etti. Belediyemiz tarafından en kısa zamanda projede görüldüğü gibi yapılacak. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Büyükşehir, Sakatlar Derneği'ne yeni hizmet binası yapacak
Büyükşehir, Sakatlar Derneği'ne yeni hizmet binası yapacak
Büyükşehir, Sakatlar Derneği'ne yeni hizmet binası yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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