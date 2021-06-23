'Büyükşehir Sahada' Vatandaşları Dinliyor
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'Büyükşehir Sahada' Vatandaşları Dinliyor

'Büyükşehir Sahada' Vatandaşları Dinliyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Aydin Büyüksehir Belediyesi "Büyüksehir Sahada" uygulamasi kapsaminda Aydin'in her ilçesindeki 60 mahallede daha vatandaslarla ve muhtarlarla bir araya geldi.

Aydin Büyüksehir Belediyesi "Büyüksehir Sahada" uygulamasi kapsaminda Aydin'in her ilçesindeki 60 mahallede daha vatandaslarla ve muhtarlarla bir araya geldi. Vatandas ziyaretlerinin katilimci belediyecilik anlayisinin bir yansimasi oldugunun altini çizen Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Vatandaslarimizin taleplerini yerine getirmek için her zaman sahadayiz" dedi.

Vatandaslari mahallerinde ziyaret ederek taleplerini ve beklentilerini çözüme kavusturmak, vatandaslara daha iyi hizmet etmek için gerçeklestirilen "Büyüksehir Sahada" uygulamasina dün de 60 mahalleyle devam edildi. Aydin'in 17 ilçesindeki tüm mahellelere yayilacak olan bulusmalarda vatandaslara Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlügü'nün ile Fen Isleri Dairesi Baskanligi'nin çalismalari basta olmak üzere yaptigi ve yapacagi yatirimlarla ilgili bilgi verildi.

Vatandaslarin talepleri ve beklentileri odaga alinarak yapilan yatirimlarin devam edebilmesi için bu talep ve beklentiler tek tek not edilirken, bundan sonraki yatirim planlamalari da bunlara göre yapilacak.

Baskan Çerçioglu: Sürekli sahadayiz

Büyüksehir Belediyesi'nin en ücra mahallelerdeki vatandaslarla bile her zaman temas halinde oldugunu vurgulayan Baskan Çerçioglu "Vatandaslarimizin taleplerini yanlarina giderek dinleyip bu taleplerini yerine getirmeye devam edecegiz. Aydin'in dogusundan batisina, ovasindan dagina nerede yasarsa yasasin her vatandasimizin talebini yerine getirmek için sürekli sahadayiz" diye konustu.

Kaynak: Habermetre

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