"Büyükşehir Sahada" uygulaması devam ediyor
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"Büyükşehir Sahada" uygulaması devam ediyor

'Büyükşehir Sahada' uygulaması devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi "Büyükşehir Sahada" uygulaması kapsamında bütün bürokratlarıyla Aydın'ın her ilçesinde mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi "Büyükşehir Sahada" uygulaması kapsamında bütün bürokratlarıyla Aydın'ın her ilçesinde mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor. Dün akşamki ziyaretlerle birlikte toplam 596 mahalleye gidilirken toplantılarda vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden talepleri alındı ve Büyükşehir Belediyesi'nin bundan sonraki yatırım programı bu taleplere göre şekillendirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın her mahallesine ulaşarak vatandaşların taleplerini dinliyor. "Büyükşehir Sahada" uygulamasıyla bürokratlar tarafından vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden istekleri alınırken bu istekler de teker teker yerine getiriliyor. Toplantılara Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) tüm bürokratları katılıyor.

Başkan Çerçioğlu: "Vatandaşlarımızı dinliyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın'ı yönetirken her vatandaşa ulaşıp Büyükşehir Belediyesi'nden bir isteği olup olmadığını sorduklarını ifade ederken "Hizmetlerimizi vatandaşlarımızı talepleri, beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz. Vatandaşlarımızı teker teker dinleyip bunları yerine getirebilmek için 24 saat çalışıyoruz. Aydın'ı vatandaşlarımızla birlikte yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

'Büyükşehir Sahada' uygulaması devam ediyor
'Büyükşehir Sahada' uygulaması devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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