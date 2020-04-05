Büyükşehir saha personelini unutmadı
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Manisa, Güncel

Büyükşehir saha personelini unutmadı

Korona virüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sahada görev yapan 2 bin 650 personeline yardım kolileri dağıtıyor.

05.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:12
Büyükşehir saha personelini unutmadı

Korona virüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sahada görev yapan 2 bin 650 personeline yardım kolileri dağıtıyor. Gıda malzemeleri ve temizlik malzemelerinin yer aldığı yardım kolilerinin dağıtımına ilçelerden başlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte yoğun mesai harcayan personellerini de unutmuyor. Bu doğrultuda süreç boyunca sahada görev yapan 2 bin 650 personele yardım kolileri dağıtılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kırtık şantiyesinde yer alan koliler Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Harun Yıldız, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Kuğu ve MASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Hayri Okkalı'nın katıldığı programla ilçelere gönderilmeye başlandı.

Dağıtıma ilçelerden başlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesinin hiç durmadan gece gündüz çalışan 2 bin 650 saha personeline Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün desteğinin devam ettiğini söyledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "Bu yardım kolileri ve temizlik malzemelerini Gıda Bankasından yararlanan 7 bin 500 kişilik ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra sahada çalışan 2 bin 650 personelimize destek olma mahiyetinde hazırladık. Bugün ilçelere dağıtımı başlıyor. Çalışan ekibimizin de Manisa'da yaşayan halkımızın da bilmesi gereken bir şey var ki Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün daima yanımızda ve destekçimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında, il genelinde cadde ve sokaklarda dezenfeksiyonlu su ile yıkama ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Halkın ortak kullanım alanlarının temizliği ve hijyenine önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, araç ve personeli ile il genelinde dezenfeksiyonlu su ile cadde ve sokakları yıkayıp, güvenli hale getiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele kapsamında önemli çalışmalar yapılırken, Manisa Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından deklare edilen kurallara uyulması da vatandaşlara hatırlatılıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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