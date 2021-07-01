Büyükşehir Sağlık Çalışanlarının Yanında Olmaya Devam Ediyor
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Büyükşehir Sağlık Çalışanlarının Yanında Olmaya Devam Ediyor

Büyükşehir Sağlık Çalışanlarının Yanında Olmaya Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Kovid-19'a karşı fedakarca mücadele eden sağlık kurumu çalışanları ile eczacılara yönelik sürdürdükleri ücretsiz toplu ulaşım desteğine 1 Ekim'e kadar devam edeceklerini açıklayan Başkan Zolan, "Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak, nasıl teşekkür etsek az. İyi ki varsınız" dedi.

Kovid-19'a karşı fedakarca mücadele eden sağlık kurumu çalışanları ile eczacılara yönelik sürdürdükleri ücretsiz toplu ulaşım desteğine 1 Ekim'e kadar devam edeceklerini açıklayan Başkan Zolan, "Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak, nasıl teşekkür etsek az. İyi ki varsınız" dedi. 01. 07. 2021 Türkiye'de Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin yeni döneme 1 Temmuz itibariyle geçilirken, Denizli Büyükşehir Belediyesi salgına karşı en ön safta mücadele eden sağlık kurumu çalışanları ile eczacılara yönelik ulaşım desteğini devam ettirme kararı aldı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi sağlık kurumu çalışanları ile eczacılara yönelik hayata geçirdiği belediye otobüsleri ile ücretsiz ulaşım desteğini 1 Ekim'e kadar devam ettirecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kovid-19'a karşı canları pahasına büyük bir gayret ve emekle mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak, nasıl teşekkür etsek az. İyi ki varsınız. Bu zor süreçte büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımız ile eczacılarımız Büyükşehir Belediyemize bağlı toplu taşıma araçlarını 1 Ekim'e kadar ücretsiz kullanmaya devam edecek" diye konuştu. Büyükşehir her zaman yanınızda Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Kovid-19'a yönelik tedbirlerine devam ettiklerini anlatan Başkan Zolan, "Tüm dünyanın olumsuz etkilendiği bu zorlu süreçte, gerek pandeminin yayılmasının önlenmesi, gerekse salgından olumsuz etkilenen hemşehrilerimiz, ailelerimiz ve esnafımıza yönelik desteklerimizle vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Aşılamanın artması ile birlikte sağlıklı günlere kısa sürede kavuşacağız. Tüm hemşehrilerimizi aşı olmaya, maske, mesafe ve hijyen kurallarını sürdürmeye davet ediyorum" dedi. . Benzer Başlıklar

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Kaynak: Habermetre

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