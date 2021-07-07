Büyükşehir, Sağlık çalışanlarını 172 Bin 601 kez ücretsiz taşıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir, Sağlık çalışanlarını 172 Bin 601 kez ücretsiz taşıdı

Büyükşehir, Sağlık çalışanlarını 172 Bin 601 kez ücretsiz taşıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sağlık çalışanlarına pandemi nedeniyle ücretsiz servis hizmeti 30 Haziran 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sona ererken, 4736 sayılı Kanun kapsamında ücretsiz seyahat hakkının sadece Cumhurbaşkanı Kararnamesine göre belirlenebileceği ve Büyükşehir Belediye Meclislerinde...

Sağlık çalışanlarına pandemi nedeniyle ücretsiz servis hizmeti 30 Haziran 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sona ererken, 4736 sayılı Kanun kapsamında ücretsiz seyahat hakkının sadece Cumhurbaşkanı Kararnamesine göre belirlenebileceği ve Büyükşehir Belediye Meclislerinde ücretsiz taşımaya yönelik bir karar alınamayacağı belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 11 ilçede 17 araçla sürdürdüğü sağlık çalışanlarına özel ücretsiz servis hizmeti, 30 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamasi ile sona erdi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede büyük özveride bulunan sağlık çalışanlarına, pandeminin başından beri özel ücretsiz servis hizmeti sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte sağlık çalışanlarını 172 Bin 601 kez ücretsiz taşıdı.

Ücretsiz seyahat hakkı olan kişiler, 4736 sayılı kanun kapsamında Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle belirlenirken, Büyükşehir Belediye Meclislerinin ücretsiz taşıma hakkında karar alınmasının mümkün olmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Büyükşehir, Sağlık çalışanlarını 172 Bin 601 kez ücretsiz taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir, Sağlık çalışanlarını 172 Bin 601 kez ücretsiz taşıdı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 13:49:46. #1.14#

title