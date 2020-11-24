Büyükşehir sağlık çalışanlarına tablet hediye etti
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Büyükşehir sağlık çalışanlarına tablet hediye etti

24.11.2020 17:04 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:09
Büyükşehir sağlık çalışanlarına tablet hediye etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, filyasyon çalışmalarında ekiplerin kullanması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne 80 adet tablet hediye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, filyasyon çalışmalarında ekiplerin kullanması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne 80 adet tablet hediye etti.

Pandemi ile mücadelede büyük özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına destek sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne 80 adet tablet teslim etti. Tabletler filyasyon çalışmalarında kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık tarafından verildi. Teslim töreninde Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da yer aldı. Alım aşamasında olan 40 bilgisayar, 4 PCR cihazı, 5 nemlendirme ünitesi, 10 hasta başı monitörü de önümüzde günlerde teslim edilecek. Böylece sağlık çalışanları ve vatandaşlar için hayati önem taşıyan malzeme ihtiyaçları giderilmiş olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatı ile verilen desteklerden olan saha çalışmalarına tahsis edilen 20 araçla birlikte 61 şoför de göreve başladı. Filyasyon çalışmalarında büyük önem taşıyan bu hizmetler ile korona virüsle mücadelenin daha etkin yürütülmesi sağlanacak. - KOCAELİ

Büyükşehir sağlık çalışanlarına tablet hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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