Büyükşehir sağlık çalışanlarına elma dağıttı

Elmalılı üreticinin elinde kalan elmaları satın alarak vatandaşlara ücretsiz dağıtan Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarını da unutmadı.

Elmalılı üreticinin elinde kalan elmaları satın alarak vatandaşlara ücretsiz dağıtan Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarını da unutmadı. Salgınla mücadele eden sağlık çalışanları için hastanelerde elma dağıtımı yapıldı.

Elmalı'da çiftçilerin elinde kalan elmalar Büyükşehir Belediyesi tarafından ederinden satın alınarak, halka dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgınında büyük bir özveriyle çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarını da unutmadı. Antalya ve ilçelerinde sağlık çalışanlarına Büyükşehir Belediyesi tarafından elma dağıtıldı. Üçer kiloluk ambalajlara konulan elmalar, sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere hastane yönetimlerine teslim edildi.

"İlçelerde de dağıtım sürüyor"

Üreticiden alınan elmaların Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ilçelerde de dağıtımına devam edildi. 19 ilçede kurulan stantlarda vatandaşlara 3'er kiloluk poşetler içinde vatandaşlara ücretsiz elma dağıtımı gerçekleştirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı