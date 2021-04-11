Büyükşehir, Ramazan gıda paketinin dağıtımına başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi olarak belirlenen vatandaşlara gıda kolisi dağıtımına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi olarak belirlenen vatandaşlara gıda kolisi dağıtımına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Biz birlikte güçlüyüz" anlayışı kapsamında merkez ve 19 ilçede Ramazan ayı boyunca gıda paketi desteği verileceği bildirildi.

"Gıda paketi için online başvuru"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ABİM'in telefon numarası ve internet adresi üzerinde oluşturulan Ramazan Gıda Paketi Talep Formunu doldurarak başvuran vatandaşlar gelir durumu ve muhtaçlık kriterlerine göre değerlendiriliyor. Bu kapsamda Ramazan Ayı öncesinde başvuruları incelenip gerekli kriterleri taşıyan vatandaşlara gıda yardımları evlerine kadar ulaştırmaya başlandı. Gıda paketleri hazırlanarak ilk olarak Kepez İlçesinde dağıtılmak üzere konvoylarla yola çıktı.

"Adreslere ulaştırılıyor"

Antalya'nın dört bir tarafına dağılan ekipler ilk gün merkezde gıda paketlerini vatandaşlara ulaştırdı. Ekiplerin korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve hijyen koşullarında gıda kolilerini tek tek adreslere ulaştırma işleminin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı