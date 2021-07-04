Büyükşehir Polatlılı Sel Mağduru Çiftçilerin Yanında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Polatlılı Sel Mağduru Çiftçilerin Yanında

Büyükşehir Polatlılı Sel Mağduru Çiftçilerin Yanında
Habermetre - Haberler | Toplum

Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Polatlı'da meydana gelen dolu ve sel nedeniyle mağdur olan çiftçilere yemlik nohut desteğinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Polatlı'da meydana gelen dolu ve sel nedeniyle mağdur olan çiftçilere yemlik nohut desteğinde bulundu. 42 ton yemlik nohut, 50'şer kilogramlık çuvallar halinde 60 çiftçiye teslim edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemeye ve Başkentli çiftçinin yanında olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Polatlı'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen dolu ve sel olaylarında mağdur olan çiftçilere yardım elini uzattı.

42 TON YEMLİK NOHUT DAĞITILDI

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, doludan ve selden etkilenen, tarlalarının yüzde 80'i ile ambarları zarar gören Polatlılı çiftçilere yemlik nohut dağıtarak destekte bulundu.

Aralarında hayvancılıkla ve tarımla uğraşan toplam 60 çiftçiye, 50'şer kilogramlık çuvallar halinde 42 ton yemlik nohut teslim edildi.

ÇİFTÇİLERDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Polatlı Karaahmet Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederken, İsmail Büdük adlı bir başka çiftçi de, "Önce Mansur Başkan'a sonra çalışanlarına teşekkür ederiz. Çok güzel hizmet veriyorlar. Bu hizmetten daha başka hizmet de görülmez köylerde" dedi.

Çiftçilerin mağduriyeti üzerine Büyükşehir Belediyesinin verdiği bu desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Karaahmet Mahallesi Muhtarı İsmail Ersoy ise şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyemizin bir nebze de olsa yaramıza merhem olan bu destekten dolayı çok teşekkür ederim. Benim arazimin aşağı yukarı yüzde 70'ini dolu vurdu. 8 bin dönüm aşağı yukarı köyümün arazisini tamamen dolu vurdu. Hayvan sahipleri memnun. Hepinizden Allah razı olsun, tüm emeği geçenlere. "

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Şevval Şahin Selin Şekerci Armağan Çağlayan
Spor Cristiano Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir Polatlılı Sel Mağduru Çiftçilerin Yanında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 15:12:51. #1.15#

title