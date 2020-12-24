Büyükşehir peyzaj çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri kentte temizlik ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri kentte temizlik ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de doğayla uyumlu olarak, vatandaşlara daha kullanışlı sosyal alanlar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri trafikte sürüş güvenliğini sağlamak için özellikle refüjlerde yer alan ağaçların dallarını budarken, parklardaki ağaçların bakımını da yapıyor.

Büyükşehir kendi ürettiği çiçekleri dikiyor

Kenti süsleyen büyükşehir ekipleri, mevsim şartlarına dayanıklı ve özellikle seralarında kendi ürettiği çiçekler ile Aydınlıların baktıkça içini açan peyzaj düzenlemeleri yapıyor. Aydın'ın 17 ilçesinde sorumluluğu içindeki parklar, sahil şeritleri, refüjler ve kavşaklarda yapılan düzenlemeler renkli ve estetik görüntüler oluşturuluyor. Büyükşehir ekipleri estetik donuşlarla birlikte yeni alanların yeşillendirilmesi içinde ağaçlandırma çalışması yapıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı