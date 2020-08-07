Büyükşehir Peynirciler Çarşısı'nın da çehresini değiştirdi
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Büyükşehir Peynirciler Çarşısı'nın da çehresini değiştirdi

Büyükşehir Belediyesi, Gürcükapı'daki Peynirciler Çarşısı'nı adeta sil baştan yeniden inşa etti.

Büyükşehir Peynirciler Çarşısı'nın da çehresini değiştirdi
07.08.2020 09:50 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:54

Büyükşehir Belediyesi, Gürcükapı'daki Peynirciler Çarşısı'nı adeta sil baştan yeniden inşa etti. Çarşı boyunca uzanan 15 binaya baştan aşağı otantik bir görünüm kazandıran Büyükşehir Belediyesi, ahşap süslemelerle bezediği Peynirciler Çarşısı'nı Gürcükapı'nın incisi haline getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Peynirinin özel tadı ve ayrıcalığıyla da bilinen Erzurum'a, işte tam da böyle bir Peynirciler Çarşısı yakışırdı" diyerek, Büyükşehir Belediyesi'nin Gürcükapı'da sanki de bir sanat eseri inşa ettiğini dile getirdi. Sokak sağlıklaştırma projesiyle entegre halde yürüttükleri çalışma sayesinde Peynirciler Çarşısı'nın yepyeni bir çehreye kavuştuğunu anlatan Başkan Sekmen, "Yeni çarşımız esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Tarihi ve Kültürel Dokunun Aynası Oldu

Peynirciler Çarşısı hakkında bilgiler de aktaran Başkan Mehmet Sekmen, söz konusu çarşıda farklı yüksekliklerde 15 binanın bulunduğunu hatırlatarak, "Bu yapılardan 10 tanesi 5 katlı, 4 tanesi 3 ve 1 tanesi de 2 katlı binadan oluşuyordu. Bu binaların eski sıvaları kazındı, mineral sıvayla kaplandı ve boya işlemleri yapıldı. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarımızda olduğu gibi, bu çarşıdaki yapılar için de, ahşap pencereler ve silme alınlık, ahşap tabelalar, çeşitli motif ve ahşap süsleme uygulamaları yapıldı. Nihayetinde çarşımız hem otantik bir görünüm kazandı, hem de şehrimizin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan bir aynaya dönüştü. Kaldı ki, tadıyla bile çok özel olan Erzurum peyniri, yine kendisi gibi çok özel bir çarşıyı zaten hak ediyordu. Biz de işte bu hakkı büyük bir mutlulukla teslim etmiş olduk" diye konuştu.

Başkan Sekmen'den Sokak Sağlıklaştırma Vurgusu

Öte yandan "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında Erzurum'un dört bir yanında yeni cazibe ve çekim alanları oluşturduklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik canlılığının bir nevi sembolü olan çarşılarımızda, semt ve sokaklarımızda uyguladığımız bu proje sayesinde gerçekten de çok olumlu sonuçlar elde ettik. Bu proje hem göze hitap ediyor, hem de şehrimize has bir mimariyi canlı tutuyor. Peynirciler Çarşımız da, işte bu canlılığı kazanan yeni çekim merkezlerinden birisi haline gelmiş oldu. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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