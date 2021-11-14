Büyükşehir Personelleri Testten Geçti

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ekonomini Üniversitesi Medical Park Hastanesi ortaklığında personellerine ücretsiz açlık-tokluk Kan Şekeri ölçümü yapıldı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan taramada personellerin kan şekeri ölçülerek, bilgilendirme yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi personellerinin kan şekeri ölçümü yapıldı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce'nin de yer aldığı ölçüm sırasında açlık ve tokluk kan şekerleri ölçülerek diyabet ve beslenme konularında bilgilendirilerek riskli olanlar sağlık kontrollerine yönlendirildi. Yapılan kan şekeri ölçümü etkinliğiyle ilgili olarak Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, açıklamasında dünyada olduğu gibi ülkemizde de diyabetin önemli bir sağlık sorunu haline geldiğine dikkat çekmek istediklerini söyledi. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin görülme sıklığının her geçen gün arttığına dikkat çeken İnce, "Diyabet kan şekerini düzenleyen insülin hormonunun üretilmemesi veya hücrelerdeki etkinliğin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan ve artmış kan şekeri düzeyleri ile tespit edilen kronik bir hastalıktır. Tip-1, Tip-2 ve Gebelik Diyabeti olarak 3 farklı çeşidi vardır. Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından diyabet yaygınlığı hakkında yapılan güncel veriler, Türkiye'de 20-79 yaş aralığında 7 milyon diyabet hastası olduğunu ve bu rakamın toplum yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 5'ine denk geldiğini göstermektedir. Ülkemizde diyabet görülme sıklığı yüzde 13 civarındadır. Diyabetin ortaya çıkması ile birlikte normal değerlerin üzerinde seyreden kan şekeri sinir sistemi, göz, kalp ve böbrek gibi organlarda akut ve kronik komplikasyonalara neden olabilmekte, bunun bir sonucu olarak da bu organların işlevlerinde önemli sorunlara yol açabilmektedir. Bununla birlikte vatandaşlarımızın düzenli olarak şeker ölçüm kontrollerini yaptırmalarını ve belirtilerini takip etmelerini önemle tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

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