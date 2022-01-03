Manisa Büyükşehir personelinin maaş politikaları görüşüldü - Haberler
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Manisa Büyükşehir personelinin maaş politikaları görüşüldü

Manisa Büyükşehir personelinin maaş politikaları görüşüldü
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni yılın ilk mesai gününde kurum içi toplantılarını sürdürüyor.

MANİSA (Bültenler) - Bu kapsamda Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Harun Yıldız ile BESOT A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yur ile bir araya gelen Başkan Ergün, memur, işçi ve hizmet alımı personellerinin 2022 yılı maaş politikaları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Harun Yıldız ile BESOT A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yur ile toplantıda bir araya geldi. Yeni yılın ilk mesai gününde gerçekleştirilen toplantıda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığımız ve Besot A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personellerinin 2022 yılı maaş politikaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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