Büyükşehir, personelinin kullandığı maskeyi üretiyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi personelinin ihtiyacını karşılamak için maske üretiyor.
20.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:34
Kayseri Büyükşehir Belediyesi personelinin ihtiyacını karşılamak için maske üretiyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla KAYMEK bünyesinde maske üretimi gerçekleştirilerek, dezenfekte ekipleri başta olmak üzere sahada çalışan personelin de kullanımına sunuldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında KAYMEK bünyesindeki 10 öğretmen maske üreterek hem maske ihtiyacı karşılanmış oluyor hem de tasarruf sağlanıyor.
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Kaynak: AA