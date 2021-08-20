BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNE ARAMA KURTARMA EĞTİMİ
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BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNE ARAMA KURTARMA EĞTİMİ

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNE ARAMA KURTARMA EĞTİMİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi gönüllü personeli AFAD'tan hafif arama ve kurtarma eğitimi aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi gönüllü personeli AFAD'tan hafif arama ve kurtarma eğitimi aldı.

Batıkent İtfaiye Amirliğinde, AFAD eğitmenlerinden teorik eğitimlerini alan Büyükşehir Belediyesi personeli daha sonra uygulamalı eğitimlere geçti. Ömür AFAD Koordinasyon Merkezi'nde uygulamalı eğitim alan gönüllüler, eğitmenlerinden arama kurtarama çalışmalarında kullanılan aletler ile ekipman kullanımı hakkında bilgi aldılar. Gönüllü personel tatbikatlar ile arama ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.

Eğitimlere katılan Büyükşehir Belediyesi personeli, eğitimlerin çok verimli geçtiğini belirterek, AFAD ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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