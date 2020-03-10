Büyükşehir personeline 112 farkındalık eğitimi
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Antalya, Güncel

Büyükşehir personeline 112 farkındalık eğitimi

'Acil Durumlarda Tek Numara' sloganıyla başlatılan 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım çalışmaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi personeline 112 farkındalık eğitimi verildi.

10.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:28
Büyükşehir personeline 112 farkındalık eğitimi

'Acil Durumlarda Tek Numara' sloganıyla başlatılan 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım çalışmaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi personeline 112 farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmesi halinde para cezası uygulandığı vurgulandı.


Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü personel eğitim seminerlerine devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım çalışmaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi personeline '112 Farkındalık' konulu eğitim verildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemi hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen programda sinevizyon gösterimi ile 112 Acil Çağrı Merkezi numarasının ne şekilde ve hangi durumlarda kullanılması gerektiği hakkında ve farkındalığın artırılması yönelik eğitim verildi.


"112 gereksiz meşgul edilmesin"


Tek numara ile olaylara en kısa sürede yönlendirmede bulunarak, müdahale edilmesini sağlamak istediklerini belirten, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeli İlyas Yıldırım "112 acil servis farkındalık projesi ile emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık kurumlarına tek bir numara ile ulaşılabilirsiniz" dedi.


Projenin amacının bilinç ve farkındalık oluşturmak olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "112 Acil Çağrı Merkezimizi gereksiz yere meşgul etmeyelim. Gereksiz yere arayanları uyaralım. 112'yi gereksiz yere arayan vatandaşlara Kabahatler Kanunu'na göre 250 lira, gerçek dışı ihbarda bulunursa da 450 lira para cezası uygulanmaya başlandı. 2019 yılında 175 kişiye cezalar tebliği edildi. 2020 yılında bu uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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