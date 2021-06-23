Büyükşehir Personeli Aşı Oluyor

Dünya genelinde Koronavirüs'e karşı başlatılan aşı programlarında, Türkiye önde gelen ülkeler arasında yer alıyor.

Dünya genelinde Koronavirüs'e karşı başlatılan aşı programlarında, Türkiye önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın virüs ile daha etkin mücadele edilmesi amacıyla başlattığı, aşı programı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün beraber organizasyonu kapsamında Büyükşehir personeli, bulunduğu hizmet binasında Covid - 19 aşısı oluyor.

TALEP EDEN PERSONELE AŞI VURULUYOR

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sağlık İl Müdürlüğü beraberliğinde, belirlenen belediye hizmet binalarında aşı standı oluşturdu. Aşı hizmetinin iş yerinde kolayca yapıldığı çalışma kapsamında Covid - 19 aşısı (Biontech) talep eden personele uygulanıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE DEVAM EDECEK

Aşı vurulma hizmeti Belediye Ana Hizmet Binası önü, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Dairelerindeki revir birimlerinde önümüzdeki günlerde de devam edecek. Ülkemizde yeni kapanma dönemlerinin yaşanmaması ve yakın gelecekte maske kullanımının kalkması için vatandaşların aşı olmaları büyük önem arz ediyor.

Kaynak: Habermetre