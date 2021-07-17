Büyükşehir otoparkları Kurban Bayramında ücretsiz hizmet verecek
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Büyükşehir otoparkları Kurban Bayramında ücretsiz hizmet verecek

Büyükşehir otoparkları Kurban Bayramında ücretsiz hizmet verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait kapalı ve açık otoparklar Kurban Bayramı sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait kapalı ve açık otoparklar Kurban Bayramı sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşların hem bayram öncesi hem de bayramda alışverişlerini ve ziyaretlerini rahat bir şekilde halletmeleri amacıyla bu sene de otoparkları ücretsiz yaptıklarını söyledi. Başkan Altay, Büyükşehir bünyesinde hizmet veren kapalı otoparkların 18 Temmuz Pazar gününden itibaren, açık ve yol üzeri otoparkların ise 19 Temmuz Pazartesi gününden itibaren ücretsiz olarak hizmet vereceğini belirtti. Büyükşehir otoparkları Kurban Bayramı sonuna kadar ücretsiz olacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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