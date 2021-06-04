Büyükşehir Otobüsleri Lgs İçin Seferde
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Büyükşehir Otobüsleri Lgs İçin Seferde

Büyükşehir Otobüsleri Lgs İçin Seferde
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Denizli Büyükşehir Belediyesi 6 Haziran 2021 Pazar günü düzenlenecek LGS Sınavı'na gireceklere ulaşım kolaylığı sağlayacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 6 Haziran 2021 Pazar günü düzenlenecek LGS Sınavı'na gireceklere ulaşım kolaylığı sağlayacak. Otobüsler sınava gireceklere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak. 04. 06. 2021 Denizli'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav yerlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz ulaşabilecek. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 6 Haziran 2021 Pazar günü LGS'ye girecekler için Denizli Büyükşehir Belediyesinin otobüsleri hizmette olacak. Pazar günü tüm hatların çalışacağı belirtilirken ilk gidiş sefer saatinin 07. 00 olduğu işaret edildi. Sınav giriş saati 09. 30'dan ilk oturum sonuna dek seferlere ara verileceği kaydedilirken, ikinci oturum öncesi tek sefer daha yapacak otobüslerin sınav bitiminin ardından 14: 00'de son seferlerini yapacağı belirtildi. Öğrenciler ve sınav görevlileri sınav giriş belgesi veya görevli belgelerini şoförlere göstererek, Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz seyahat edebilecek. Başkan Osman Zolan'dan başarı mesajı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, pazar günü düzenlenecek sınava katılacak tüm 8. sınıf öğrencilerine başarılar diledi. Öğrencilerin sınavı başarıyla geçireceğini inandığını ifade eden Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Çocuklarımız ortaokulu bitirip hedefleri doğrultusunda bu sınavla inşallah istedikleri liseye girecekler. Tüm öğrencilerimize başarı? ar diliyor, bugüne kadar gösterdikleri çalışmaların mutluluklarına vesile olmasını temenni ediyorum. Allah'ım muvaffak ey? esin. " . Benzer Başlıklar

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Kaynak: Habermetre

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