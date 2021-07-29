Büyükşehir otobüsleri KPSS'ye gireceklere ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri 1 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) gireceklere ücretsiz olacak.

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri 1 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) gireceklere ücretsiz olacak. 29. 07. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 1 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimler, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik 2021 Sınavı) gireceklere ücretsiz olacak. KPSS'ye girecek vatandaşların sınav yerlerine daha kolay ve rahat ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 1 Ağustos Pazar günü ücretsiz yapıldı. Söz konusu tarihte KPSS'ye girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek. Sınava girecek aday ve görevlilerin mağduriyet yaşamamaları için otobüs saatleri hakkındaki anlık duyuru ve bilgilere https://ulasim. denizli. bel. tr adresindeki ulaşım portalı ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulaması üzerinden ulaşabileceği belirtildi. Başkan Zolan'dan başarı mesajı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, KPSS'ye girecek tüm vatandaşlara başarılar dileyerek, "Ülkemizin dört bir yanında sınavda ter dökecek kardeşlerime zihin açıklığı diliyor, her birine gönülden başarılar diliyorum. Allah'ım emeklerini boşa çıkarmasın" dedi. . Benzer Başlıklar

BAŞKAN OSMAN ZOLAN: ÇAMELİ HAK ETTİĞİNİ ALDI

Büyükşehir ekipleri Manavgat'a ulaşıyor

Büyükşehir'den "1000 Okul İyileştirme Projesi"ne destek

Büyükşehir Ulaşım A. Ş. 'den başarılı şoförlere plaket

Başkan Zolan'a Altın kızlar'dan ziyaret

Başkan Osman Zolan'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler

Kaynak: Habermetre