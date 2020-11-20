Büyükşehir otobüsleri KPSS'ye gireceklere ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 22 Kasım 2020 Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim Sınavı dolayısıyla seferlerine sabah saat 06.00'da başlayacak.

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 22 Kasım 2020 Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim Sınavı dolayısıyla seferlerine sabah saat 06.00'da başlayacak. Sınava gireceklere ve sınav görevlilerine otobüslerin ücretsiz olacağı belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri hafta sonu yapılacak KPSS Ortaöğretim Sınavı'na gireceklere ve sınav görevlileri için ücretsiz olacak. İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi ile hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirmişti. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 22 Kasım 2020 Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim Sınavı'na özel otobüs seferlerini sabah saat 06.00'da başlatacak. Söz konusu tarihte KPSS Ortaöğretim Sınavı'na girecekler sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinde ücretsiz faydalanabilecek.

Tüm duyurular ulaşım portalında

Öte yandan İçişleri Bakanlığının gönderdiği Kovid-19 genelgesi ile hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla otobüs saatlerine dikkat edilmesi istendi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için otobüs saatleri hakkındaki anlık duyuru ve bilgilere ulasim.denizli.bel.tr adresindeki ulaşım portalı ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulaması üzerinden ulaşabileceği belirtildi. Portaldaki yeni saat düzenlemeleri 20 Kasım Cuma gece saat 24.00'ten itibaren görülebileceği ifade edildi.

Başkan Zolan'dan başarı mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, KPSS Ortaöğretim Sınavı'na girecek tüm vatandaşlara başarılar dileyerek, "Memleketimizin dört bir yanında sınavda ter dökecek kardeşlerime zihin açıklığı diliyor, her birine muvaffakiyetler temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı