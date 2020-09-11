Büyükşehir otobüsleri KPSS'ye gireceklere ücretsiz
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Büyükşehir otobüsleri KPSS'ye gireceklere ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri, 12 ile 13 Eylül 2020 Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan KPSS lisans alan bilgisi sınavına girecekler ile sınav görevlileri için ücretsiz olacak.

Büyükşehir otobüsleri KPSS'ye gireceklere ücretsiz
11.09.2020 22:10 | Son Güncelleme: 11.09.2020 22:14

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri, 12 ile 13 Eylül 2020 Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan KPSS lisans alan bilgisi sınavına girecekler ile sınav görevlileri için ücretsiz olacak.

Denizli'de 12 ile 13 Eylül 2020 tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günü KPSS lisans alan bilgisi sınavına girecekler, sınav görevlileri sınav yerlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz ulaşabilecek. Sınava girecek vatandaşların sınav yerlerine daha kolay ve rahat ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 12-13 Eylül 2020 Cumartesi ve Pazar günü ücretsiz yapıldı. Söz konusu tarihte KPSS lisans alan bilgisi sınavına girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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