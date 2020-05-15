Büyükşehir otobüsleri bir ayda 2 milyon kilometre yol kat etti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark 247 otobüsüyle bir ayda 72 bin sefer yaparak Kocaeli'li vatandaşlara aralıksız ulaşım hizmeti sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, otobüslerinde her gün binlerce yolcuya konforlu, hijyenik ve tam vaktinde ulaşım hizmeti sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi otobüsleri koronavirüs ile mücadele dönemindeki 1 ayda 2 milyon kilometre yol kat ederek kesintisiz ulaşım hizmeti sağladı.

OTOBÜSLERDEN 72 BİN SEFER

Büyükşehir Belediyesi otobüsleri seferlerine aralıksız devam ediyor. 247 otobüsle günde 2 bin 570, haftada 16 bin 938, ayda 72 bin 892 sefer yapılıyor. Otobüsler pandemi sürecinde de vatandaşlara hizmet ederek 1 ayda 2 milyon km yaparak deyim yerindeyse Kocaeli'nin gidilmedik tek noktasını bırakmadı. Vatandaşlara konforlu ulaşım hizmeti sağlayan büyükşehir belediyesi otobüsleri vatandaşlar tarafından sevilerek kullanılmaya devam ediyor.

OTOBÜSLER YASAK SÜRESİNCE DE HİZMETE DEVAM ETTİ

UlaşımPark, devam eden pandemi sürecindeki sokağa çıkma yasaklarında da dahil olmak üzere hizmetlerine aralıksız devam etti. Konforlu araçlar ile bu süreçte sağlık çalışanları başta olmak üzere birçok görevli personeli gitmek istediği yere ulaştıran otobüsler vatandaşlardan tam not almayı da başardı.

HER AKŞAM DEZENFEKTE

UlaşımPark, gün içerisinde hizmet sağlayan tüm otobüslerini gece mesaisi ile sabaha kadar çalışarak dezenfekte ediyor. 23.00 gibi başlayan temizlik mesaisi kimi zaman sabah 6'lara kadar devam ediyor. Otobüslerin içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere a dan z ye her noktası her gün dezenfekte ediliyor.

Kaynak: Bültenler