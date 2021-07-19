Büyükşehir otobüsleri bayramda ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için Kurban Bayramı'nda belediye otobüslerini ücretsiz yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için Kurban Bayramı'nda belediye otobüslerini ücretsiz yaptı.

Denizlililerin rahat ve huzur içinde bir Kurban Bayramı tatili geçirebilmeleri için hazırlıklarını yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayramda mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için belediye otobüslerini bayramda ücretsiz yaptı. Buna göre 20 Temmuz 2021 Salı gününden başlayarak 23 Temmuz 2021 Cuma gününe kadar olan 4 günlük Kurban Bayramı boyunca Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücret alınmayacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı