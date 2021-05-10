Büyükşehir OSB Yolu'nda sona geldi

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yıllardır süregelen trafik sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçildiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 100 bin kişinin rahat ve konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla 4 şeritli alternatif yolda çalışmaları tamamlamak...

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yıllardır süregelen trafik sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçildiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 100 bin kişinin rahat ve konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla 4 şeritli alternatif yolda çalışmaları tamamlamak üzere olduğunu bildirdi.

Büyükşehir, kendi iş gücü ve öz kaynaklarını kullandığını, 3 bin 100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şeritli alternatif yolda asfalt çalışmalarına başladığını duyurdu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yol tamamlandığında Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi ve Pamuklu Dokuma Fabrikası'nın yanındaki tren makasında yaşanan trafik sıkışıklığının sona ereceğini kaydetti.

2015 yılında yaklaşık 5 bin olan çalışan sayısının 2021'de yaklaşık 15 bine ulaştığı Organize Sanayi Bölgesi'nde 1 ve 2'inci etapların dolmasıyla birlikte 10 yıl içinde 3'üncü ve 4'üncü etabın genişleme sahalarının da tamamlanacağı duyuruldu. 4 etap da tamamlandığında OSB'de yaklaşık 100 bin çalışanın olacağı öngörülüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, alternatif yolu 100 bin kişi kapasiteli olarak inşa ettiğini kaydetti.

TRAFİĞİ RAHATLATACAK

2021 Ocak ayında yol çalışmalarına başlandığını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Dokuma Kavşağı'ndan başlayan 3 bin 100 metrelik yol, 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şerit olarak Atatürk Şehir Hastanesi, Limak Çimento, Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arka kısmından geçerek Kesirven yolundan OSB'ye bağlanıyor. Asfaltlama çalışmalarının da tamamlanmasının ardından Balıkesir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yeni yolu servis yolu ilan ederek Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi'ndeki hususi araç trafiğini de rahatlatmış olacak. Kamyon ve TIR'ların da batı çevre yolunu kullanması üzerine OSB'de yoğunlaşan trafik minimuma indirilmiş olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı