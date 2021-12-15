BÜYÜKŞEHİR ORTAK AKIL TOPLANTILARINA DEVAM EDİYOR

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Çeyrek Dönem Toplantısı'na katıldı. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda, 'sivil toplum kuruluşları ile belediyeler arasında daha sağlıklı bir iletişim nasıl sağlanabilir' sorusunun cevabı irdelendi.

TÜM PROJELERE AÇIĞIZ

Toplantı ile ilgili bilgi veren Strateji Geliştirmesi Dairesi Başkanı Zülfü Turan, "Ulusal Demokratik Enstitüsü ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz Çeyrek Dönem Toplantısı kapsamında; çevre, engellilerin durumu, kadın ve çocuk hakları, hayvan hakları, dezavantajlı gruplar, dijitalleşme ve istihdamla ilgili STK'ların Trabzon Büyükşehir Belediyesine taleplerini daha hızlı iletmesi ve sorunların çözümü noktasında daha etkin bir sürecin yönetilmesi hususunda fikir alışverişinde bulunuldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak tüm projelerimizde ortak akla ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine özel önem vermekteyiz. Bu noktada daha yaşanabilir bir Trabzon için STK'ların sunacakları tüm projelere açık olduğumuzu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

TARİH : 15. 12. 2021

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