Büyükşehir onların hep yanında
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Büyükşehir onların hep yanında

10.03.2021 14:58 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:03
Büyükşehir onların hep yanında

Hareket kısıtlılığı bulunan tüm engelli ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesinin iki yıl önce başlattığı sosyal yardım seferberliği devam ediyor.

Hareket kısıtlılığı bulunan tüm engelli ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesinin iki yıl önce başlattığı sosyal yardım seferberliği devam ediyor. İlçelerin kırsal mahallelerinde yaşayan engellilere öncelik veren belediye, ayni ve nakdi yardımları adreslerine ulaştırıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hiçbir geliri olmayıp nakdi anlamda zor durumda bulunanlara temel ihtiyaç destek kartlarını takdim ediyoruz. Kartları genellikle evin annesine teslim ediyoruz. Nakit para çekimine kapalı kartlarla faturalar ödenerek, alışverişlerini özgürce yapabiliyor, evlerinin temel mutfak ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarıyla insanların hayatına dokunuyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 17 ilçedeki gerçek ihtiyaç sahibi engellilere yönelik yardım tespit çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin batı bölgesindeki Yakakent, Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde tespit edilen 3 bin 500 ailenin sosyal inceleme çalışmaları tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu'nun onayı ile hazırlanan ayni ve nakdi yardımları, ekipler öncelik sıralamasına göre ailelere ulaştırıyor. İlçelerin en uzak mahallelerinden başlayarak yardımları sahiplerine teslim eden sosyal hizmetler ekipleri, engellilerin yanında olup bir nebzede olsa yüzlerini güldürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Eda Günaydın, "Birim olarak Samsun il sınırları içinde yaşayan bütün engelli ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz bu. Şehrimizin batı kısmındaki kırsal mahalleler dahil ilçelerimizi, tümüyle taradık. Verileri güncellediğimiz için mevcut 3 bin 500 civarında kayıtlı ailemiz var. Bu ailelerimizi evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarına göre sınıflandırdık. Aciliyeti bulunan engelli ailemize faturalarını ödeyebilmeleri için nakdi olarak kullanabilecekleri Temel İhtiyaç Destek Kartı veriyoruz. Bunun yanında kuru gıda, giyecek gibi sosyal yardımları da ulaştırıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız bünyesindeki tüm birimlerimizdeki ekiplerimiz, saha çalışmalarını hızlı şekilde sürdürüyor. Engelli Hizmetleri Birimimiz de şehrimizdeki tüm ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyor. Ev ziyaretleri yaparak sosyal incelemeler gerçekleştiriyor, bilgileri güncelliyor. Bu sayede de gerçek ihtiyaç sahiplerini belirliyor. Hiçbir geliri olmayıp nakdi anlamda zor durumda bulunanlara temel ihtiyaç destek kartlarını takdim ediyoruz. Kartları genellikle evin annesine teslim ediyoruz. Nakit para çekimine kapalı kartlarla faturalar ödenerek, alışverişlerini özgürce yapabiliyor, evlerinin temel mutfak ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bunun yanında kuru gıda ve giyim desteği verdiğimiz engellilerimiz de var. Önceden değişen miktarlardaki yardımlar yılda sadece 1 kez yapılıyordu. Şimdi ise ailenin özel durumuna göre yılda daha fazla yararlanabilmesini sağlıyoruz. İnşallah zamanla desteklerimizi daha da artıracağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Büyükşehir onların hep yanında
Büyükşehir onların hep yanında
Büyükşehir onların hep yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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